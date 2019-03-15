"Никто не видит закулисья". Российский боец снялся с поединка из-за жесткой весогонки

Российский боец Тимур Нагибин сообщил в Инстаграме, что не выступит на шоу ACA 93 по состоянию здоровья.

25-летний Нагибин 16 марта должен был сразиться с 29-летним Ламбердом Ахъядовым. Поединок должен был пройти в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг).

– Никто никогда не видит закулисье бойцов и чего стоит нам физическая и моральная сторона этой медали. В своей карьере я всегда спускался в лимит своей весовой категории и не давал никому усомниться, что для меня это невозможно. Но в данной весогонке мой организм дал сбой (не буду вдаваться в подробности пока не озвучен точный диагноз врачей), – написал Нагибин в Инстаграме.

​Нагибин в ММА одержал 14 побед и потерпел три поражения. Один бой с его участием признан несостоявшимся.