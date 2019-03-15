"Никто не видит закулисья". Российский боец снялся с поединка из-за жесткой весогонки

Российский боец Тимур Нагибин сообщил в Инстаграме, что не выступит на шоу ACA 93 по состоянию здоровья.
25-летний Нагибин 16 марта должен был сразиться с 29-летним Ламбердом Ахъядовым. Поединок должен был пройти в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг).
– Никто никогда не видит закулисье бойцов и чего стоит нам физическая и моральная сторона этой медали. В своей карьере я всегда спускался в лимит своей весовой категории и не давал никому усомниться, что для меня это невозможно. Но в данной весогонке мой организм дал сбой (не буду вдаваться в подробности пока не озвучен точный диагноз врачей), – написал Нагибин в Инстаграме.
Нагибин в ММА одержал 14 побед и потерпел три поражения. Один бой с его участием признан несостоявшимся.
Хочу обратиться и принести свои извинения ко всем,кто меня поддерживал @newstreamsport @clubboec @shlemenkostormschool и тех кто помогал мне в подготовке @tigersarnavskiy @alekseypolpudnikov @gordeev93 @alexandershlemenko и всех парней с команды,а также ждал предстоящий бой.К сожалению моё участие в данном турнире отменяется,по состоянию здоровью. Никто никогда не видит закулисье бойцов и чего стоит нам физическая и моральная сторона этой медали. В своей карьере я всегда спускался в лимит своей весовой категории и не давал никому усомниться,что это для меня невозможно.Но в данной весогонке мой организм дал сбой(не буду вдаваться в подробности,пока неозвучен точный диагноз врачей). Хочу принести извинения своему оппоненту @lamberd_akhyadov ,за то что сорвал поединок и не дал возможность показать нам красивый бой. Отдельную благодарность и извинения я хочу выразить организации @aca_mma в лице @mairbek_khasiev @yatsenkoalexey1 и людям которые в ней работают @ib_ismailov @dzhambulat_85 @borzelo @alexandr_zubekhin и остальные. Я думаю на этом весогонка в этот вес моя закончилась.