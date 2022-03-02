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Сегодня, 16:17

Джордан Барроуз хочет побороться с Махачевым

Иван Шитик
Корреспондент

Американский вольник, олимпийский чемпион и 5-кратный чемпион мира Джордан Барроуз ответил Исламу Махачеву, который заявил, что смог бы на равных бороться с Барроузом.

«Докажи это», — обратился Барроуз в Twitter к Махачеву в ответ на его слова в интервью Даниэлю Кормье.

«Ты должен привести к нам в зал парня олимпийского уровня, чтобы я боролся с ним, — сказал Махачев Кормье. — Джордана Барроуза? Да, это был бы хороший матч. Я уважаю его, но он проходит в две ноги. Слушай, как он зарабатывает очко? Сперва он проходит в две ноги, а затем выталкивает за пределы [мата]. Но у нас в зале стенка, он не вытолкнет меня».

Махачев победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

(Давид Хачарян)

Ислам Махачев
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