Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Мовсар Евлоев: «Сталину место в аду. Он уничтожал людей, выселял их из своих домов»

21:42
Мовсар Евлоев. Фото Instagram
Мовсар Евлоев. Фото Instagram
Теги:

Боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (14-0) в разговоре с «СЭ» поделился мнением об Иосифе Сталине.

— В прошлом году мы с вами делали интервью, вы рассказывали о самой запомнившейся встрече с болельщиками — когда были в Казахстане и общались с жертвами сталинских переселений. Какое у вас вообще отношение к Сталину?

— Какое может быть отношение к человеку, который просто уничтожал людей, выселял их из своих домов? Они в дороге умирали от холода, от голода. Когда в поездах умерло порядка 50 процентов людей. Народами выселял людей, какое к нему может быть отношение? Я буду проклинать его каждый день, который я живу. Сейчас ему нелегко, но в аду еще лучше будет. Вся моя надежда на это. Он сполна ответит за все. Ничто не остается безответным, Аль-Хамду ли-Ллях.

12 июня Евлоев подерется с Хакимом Даводу на UFC 263.

Полностью интервью с Евлоевым читайте здесь

Читайте также

Вилла, на которой лечился Михаэль Шумахер, выставлена на продажу. Что происходит?
«Буду проклинать Сталина каждый день, который живу». Мовсар Евлоев — о Чимаеве, Яне и норме сна в 3-4 часа
Регламент Евро-2020: что нужно России, чтобы выйти из группы
Из суперкара — на порносайт. Австралийская гонщица нашла более доходное место

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора
vs
25
Офсайд