Мовсар Евлоев: «Сталину место в аду. Он уничтожал людей, выселял их из своих домов»

Боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (14-0) в разговоре с «СЭ» поделился мнением об Иосифе Сталине.

— В прошлом году мы с вами делали интервью, вы рассказывали о самой запомнившейся встрече с болельщиками — когда были в Казахстане и общались с жертвами сталинских переселений. Какое у вас вообще отношение к Сталину?

— Какое может быть отношение к человеку, который просто уничтожал людей, выселял их из своих домов? Они в дороге умирали от холода, от голода. Когда в поездах умерло порядка 50 процентов людей. Народами выселял людей, какое к нему может быть отношение? Я буду проклинать его каждый день, который я живу. Сейчас ему нелегко, но в аду еще лучше будет. Вся моя надежда на это. Он сполна ответит за все. Ничто не остается безответным, Аль-Хамду ли-Ллях.

12 июня Евлоев подерется с Хакимом Даводу на UFC 263.