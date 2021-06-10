Дацик разнес Емельяненко: «Емеле страшно выходить на бой. Он за слова не отвечает»

Тяжеловес Вячеслав Дацик объяснил причину срыва боя с Александром Емельяненко.

«Емеле страшно выходить на бой, поэтому он решил не за слова отвечать, а заработать на бою. Выставил какие-то немыслимые денежные требования за этот бой, которые, естественно, ему никто не удовлетворит. В первую очередь, конечно же, это касалось нашей личной разборки, и всех его произнесенных слов — то, что он начал движуху в 2010-м, 2009 году... Это показывает кто такой Емеля. Это был вызов, а Емеля с него соскакивает. Он вызывал Джигана на бой, Тарасова на бой — это и есть профессиональный показатель смелости и силы Саши Емельяненко», — заявил Дацик в интервью «СЭ».

Следующий поединок Дацика пройдет 11 июня в Москве в Vegas City Hall. Он проведет реванш по правилам бокса с камерунцем Тайсоном Дижоном, которого он в первом бою нокаутировал в четвертом.

(Ислам Бабаджанов)