Боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (14-0) в интервью «СЭ» поделился мнением о своем бывшем спарринг-партнере Петре Яне.

«Он зрелищный, потому что яркий ударник, Мастер спорта по боксу. А делает его одним из лучших, потому что он из тех, кто на тренировке делает 110% работы. Пахарь, если одним словом», — сказал Евлоев в интервью «СЭ».

12 июня Евлоев подерется с Хакимом Даводу на UFC 263.