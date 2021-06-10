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Евлоев: «Петр Ян — пахарь, это делает его одним из лучших»

22:00
Петр Ян. Фото Instagram
Петр Ян. Фото Instagram
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Боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (14-0) в интервью «СЭ» поделился мнением о своем бывшем спарринг-партнере Петре Яне.

«Он зрелищный, потому что яркий ударник, Мастер спорта по боксу. А делает его одним из лучших, потому что он из тех, кто на тренировке делает 110% работы. Пахарь, если одним словом», — сказал Евлоев в интервью «СЭ».

12 июня Евлоев подерется с Хакимом Даводу на UFC 263.

Полностью интервью с Евлоевым читайте здесь

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