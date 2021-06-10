Большое интервью перед боем.

12 июня непобежденный проспект из Ингушетии Мовсар Евлоев (14-0) подерется с Хакимом Даводу (12-1-1) в одном из самых упакованных кардов года на UFC 263. Оба бойца отстроили убедительные победные серии, забравшись недавно в топ-15 полулегкого веса.

Даводу победил пять раз подряд, в последнем поединке одолев очень крепкого Зубайру Тухугова, Евлоев в январе разбил ветерана промоушена Ника Лентца, удлинив свою серию до четырех выигрышей кряду. Кстати, ингуш в случае победы может стать 15-м в истории бойцом из бывших стран СССР, кому удалось построить в UFC серию в 5 побед подряд.

Хабиб Нурмагомедов

Андрей Орловский

Петр Ян

Ислам Махачев

Забит Магомедшарипов

Рустам Хабилов

Майрбек Тайсумов

Никита Крылов

Альберт Туменов

Валентина Шевченко

Магомед Анкалаев

Мераб Двалишвили

Гига Чикадзе

Муслим Салихов

Выходцев из России и стран СНГ в UFC было больше сотни , и только 14 из них удалось запрыгнуть на серию в 5 побед подряд. Евлоев в эту субботу может стать 15-м членом элитного клуба.

По стилю 27-летний Мовсар — темповик, любит давить функционалкой, работать объемом в стойке, джебовать, бороть, смело лезет в опасные БЖЖ-позиции, где уверен в том, что защитится от приема и заберет очки за счет контроля. Несколько раз Евлоев уже попадал в опасные захваты (в боях с Гранди и Лентцем), но всякий раз ловко высовывался из петли, забирая итоговую позицию в свою пользу. Хакиму Даводу 29 лет, это физически очень прочный боец с базой тайского бокса и кикбоксинга. Элитным ударником его, конечно, не назовешь, но на крепкого фундаментальщика он вполне тянет. Последний его соперник Зубайра Тухугов , очень сильный, универсальный боец, даже когда был свежим , не сказать что бы переигрывал Даводу в стойке. Хаким вел близкий бой, доводя немало хороших ударов, здорово работал по корпусу, хорошо отбивал икры лоу - киками. Для Евлоева такой соперник — плавное, но уверенное повышение оппозиции.

За пару дней до поединка « Спорт-Экспресс » созвонился с Мовсаром и обсудил предстоящий бой, а также его удивительную способность высыпаться за 3-4 часа, любовь к аниме-сериалам на английском и глубокое презрение к Иосифу Сталину.

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— Вы удивляете всех своей способностью выживать в почти мертвых удушающих захватах. С Гранди, несколько гильотин с Лентцом... Как удалось спастись?

— Я бы не назвал это спасением, это обычное дело. Меня на тренировках часто очень душат. Это связано с тем, что у меня очень длинная шея, очень легко ложится рука. Но с каждой тренировкой, изо дня в день, из года в год натренировал шею и чувствую себя комфортно в любых позициях, где отдаю ее. Другое дело, где пятку скрутили или рычаг локтя , — там можно сломать руку, и на тренировке уже не потерпишь. Сломать руку — это равносильно полгода пропустить. С Лентцем я за десять дней только узнал о бое, знал, что он делает это прием. Единственное, что мы готовили в эти десять дней , — это миллион раз выходили из гильотины. Это было частью плана, он устал в итоге, руки забились, и я уже его контролировал.

— Что происходило в вашей голове в той гильотине в 1-м раунде? Все-таки она была очень плотная.

— Это было не так страшно, как с тем же Гранди. Вот он сделал очень плотный захват, и там было чуть тяжко. С Лентц е м был не настолько плотный захват, чтобы я потерял концентрацию или хотел бы проиграть, постучать. Легче умереть, чем отдать так бой. Лентц, по-моему, семь раз сделал мне гильотину , и все эти семь раз я на все сто процентов контролировал. С каждым разом я понимал, что он все больше устает.

— Бойцы из бывших стран СССР не всегда работают над джиу-джитсу, потому что им достаточно базы самбо. Та же команда Хабиба не особо почитает этот вид. Как у вас с БЖЖ, на какой пояс бы оценили себя?

— Джиу-джитс у у меня, наверное, слабое, потому что я никогда не любил тренироваться в ги. А вот над грэпплингом я работаю, но не могу сказать, что я много работаю над болевыми приемами. Знаю несколько приемов, мне их хватает. В бою стараюсь просто брать удобную позицию для того, чтобы добивать. Болевые, если не проходят, очень плохо сказываются на продолжении боя. А так можно хоть очки набрать и не потерять позицию.

«Среднее время сна у меня — 3-4 часа. Если ложусь в 3, встаю до 7»

— В США недавно прилетел Хамзат Чимаев. Пересекались?

— Да нет, мы не на связи. Виделись с ним в Абу-Даби, когда он дрался там. В Москве еще пересекались, когда он в Грозный прилетал. А так - не сказать, что мы на связи. Когда видимся — общаемся, как и полагается братьям-кавказцам.

— В бойцовском мире сейчас вообще есть слухи, в какой он текущей форме? Ему недавно удалили щитовидку, это серьезная операция.

— Я не знаю. Не слушаю слухи, надеюсь, он в хорошей форме. Ему предстоит еще сделать много работы.

— Вы несколько лет назад говорили, что у вас нарушенный сон, мало спите. Сейчас эта проблема ушла?

— Не то чтобы какие-то проблемы, просто кому-то для нормального отдыха надо 7-8 часов сна, а мне хватает 3-4. Иногда могу больше поспать, поваляться. Поздно ложусь и очень рано просыпаюсь. Могу в 3 часа ночи лечь и до 7 проснуться. А на весогонке сплю еще меньше, потому что чуть раздражительнее становишься на диете. С реднее время сна у меня — 3-4 часа, и днем никогда не сплю.

— Что больше любите из восстановления?

— Я люблю русскую баню. Самый такой процесс, который я жду все тренировочную неделю, с понедельника по субботу. За все это время тело успевает устать, забиться, и баня все это очень хорошо расслабляет. Вдвойне хорошо, если в баню еще получается пригласить массажиста, который мышцы расслабляет. Так еще — в середине недели стараюсь крио делать, если позволяет местность. В Америке это очень легко, в России не везде найдешь крио.

— Вы рассказывали как-то, что тренировались с Хабибом и Исламом Махачевым и они дали важные советы по восстановлению и сгонке. Что именно за советы?

— Это было перед первым моим боем в UFC, в Питере. Не то чтобы какие-то сверхъестественные советы, просто моральная поддержка. Когда у тебя силы на исходе, ты переживаешь — очень полезно бывает послушать человека, который намного опытнее тебя в этих делах. Хабиб, Зубайра, Ислам — все ребята поддерживали и помогали.

Евлоев 5 раз проигрывал по борьбе одному и тому же борцу. Тот потом уехал воевать за веру в Сирию и погиб

— Вы 5 раз боролись в финале чемпионата Ингушетии по греко-римской борьбе и 5 раз проигрывали одному и тому же борцу. Что это за парень был?

— К сожалению, сейчас этого парня нет в живых. Его звали Адам Майсигов. Очень хороший и сильный спортсмен. Он и в греко-римской и вольной сделал хороший результат, но, увы, не смог продолжить.

— Что с ним случилось?

Я бы не хотел об этом говорить. (Согласно расследованию «Комсомольской правды», Адам Майсигов на втором курсе учебы в колледже Олимпийского резерва Новосибирска был завербован террористами и отправился в Сирию « воевать за веру » , где впоследствии и был убит — прим. « СЭ » ).

— Визитная карточка греко-римской борьбы — бросок прогибом. Ни разу не хотели запустить им кого-то в UFC?

— Честно, даже в борьбе редко делал этот прием. Его надо постоянно отрабатывать, а когда ты его постоянно отрабатываешь, твои партнеры получают травмы. Это не тот прием, который я любил делать. Бедро я любил делать, мельницу. Но в ММА эти приемы не так эффективны — ты можешь отдать шею или спину. С трашно не улететь на бросок, а отдать позицию. Поэтому даже бросок через бедро перестал делать, потому что постоянно отдавал спину. Переключился на проходы в ноги, подсечки, переводы, нырки.

— Хаким Даводу — наверное, первый ваш соперник в UFC, которого можно назвать сильным стоечником и...

— Почему? Первый мой соперник, кореец , — мне кажется, он был намного лучше в стойке, чем Даводу. В М-1 я дрался с хорошими ударниками : Морозов, Павел Витрук — выдающийся ударник. Я себя очень комфортно чувствую в ударке, мой стиль ведения боя, постоянный прессинг, не дает ударникам раскрыться. Мы подготовились к любому исходу, который Даводу может предложить. С ним, мне кажется, никто не дрался из хороших борцов, чтобы он как-то показал хорошую защиту от тейкдаунов. Зубайра особо не пробовал, два раза только попробовал — и два раза его свалил. Все бойцы, которые дрались с ним в UFC, не делали никаких хороших проходов, видно было, что они не сильны в этом. А тот же Марат Магомедов раз 20 его перевел (до UFC — П рим. «СЭ» ).

— Даводу любит бить по корпусу, особенно левый хук в печень. Планируете контратаковать этот удар или как-то защищаться по позиции?

— Я не видел, чтобы этот хук в печень какие-то ему дивиденды приносил. Он больше любит кики бить, но и мы к кикам и хукам, к любым ударам готовы. Я бы не хотел обсуждать план, надеюсь, вы увидите все мои заготовки. Думаю, вам будет приятнее этим наслаждаться в эфире, чем обсуждать сейчас.

— Вы из тех, кто любит кики ловить руками?

— Лоу я обычно ловлю или делаю специальную защиту типа контрперевода. Короче... много чего будет. Мы его хорошо изучили.

— Он в концовке боя Зубайре кричал: « Давай драться! Что ты бегаешь от меня? » Как отнеслись к такому поведению?

Со мной в бою по-другому будет. В идно было, что Зубайра функционально не был готов к поединку. И то он у него только раздельным решением выиграл. Если бы у Зубайры был хороший лагерь по функционалке, то он бы другой бой провел, потому что и в борьбе и ударке он гораздо лучше. Плюс весогонка сказалась, он не сделал там пару паундов. Часто боец выплескивает все силы на сгонку, на бой уже ничего не остается.

«Сталину и сейчас нелегко, а в аду еще лучше будет. Вся моя надежда на это»

— Вы плотно работали с Петром Яном в Таиланд е . Что делает этого бойца уникальным?

— Он зрелищный, потому что яркий ударник, мастер спорта по боксу. А делает его одним из лучших то , что он из тех, кто на тренировке делает 110 процентов работы. Пахарь, одним словом.

— В свободное время любите смотреть сериалы. Что смотрите сейчас?

— По-моему, последний я смотрел... Там аниме было, моим зрителям будет неинтересно название этого сериала (смеется). Не скажу, что люблю аниме, вот в последний раз был такой опыт. Сильно не затянуло. Но был один сериал аниме, который мне понравился. Точно не знаю, как на русский перевести , — и ли «Лучший мужчина» , или «Самый сильный мужчина». Короче, про одного пацана, который бьет всех и вся и хорошие фразы бросает.

— Смотрите на английском с субтитрами?

— Стараюсь на английском смотреть и с английскими субтитрами.

— В прошлом году мы с вами делали интервью, вы рассказывали о самой запомнившейся встрече с болельщиками — когда были в Казахстане и общались с жертвами сталинских переселений. Какое у вас вообще отношение к Сталину?

— Какое может быть отношение к человеку, который просто уничтожал людей, выселял их из своих домов? Они в дороге умирали от холода, от голода. Когда в поездах умерло порядка 50 процентов людей. Народами выселял людей, какое к нему может быть отношение? Я буду проклинать его каждый день, который я живу. Сейчас ему нелегко, но в аду еще лучше будет. Вся моя надежда на это. Он сполна ответит за все. Ничто не остается безответным, Аль-Хамду ли-Ллях.

— Ваш отец много лет работал в угрозыске. Рафаэль Физиев как-то рассказывал нам историю из опыта работы своего отца опером — тот смог остановить крупную поставку наркотиков в Бишкек. Что самое удивительное рассказывал ваш отец?

— Ну , он принял эту поставку наркотиков в Ингушетию, которую отец Физиева остановил (смеется). Что обсуждать работу начальника уголовного розыска? Много чего было, но он не рассказывал.

— После своего боя останетесь на арене смотреть главный кард или поедете в отель?