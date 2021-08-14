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Магомедов единогласным решением судей проиграл Стотсу на турнире Bellator 264

05:29
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Российский боец MMA Магомед Магомедов на турнире Bellator 264 в Анксвилле (США) проиграл американцу Рауфьону Стотсу.

Поединок в легчайшем весе завершился победой Стотса единогласным решением судей.

Для Магомедова это второе поражение в карьере и первое в Bellator. Первое ему нанес Петр Ян в 2017 году на ACB 57.

Стотс завоевал 17 победу при одном поражении и стал главным претендентом на титул легчайшего веса.

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Сергей Разин все материалы автора

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