Магомедов единогласным решением судей проиграл Стотсу на турнире Bellator 264
05:29
Российский боец MMA Магомед Магомедов на турнире Bellator 264 в Анксвилле (США) проиграл американцу Рауфьону Стотсу.
Поединок в легчайшем весе завершился победой Стотса единогласным решением судей.
Для Магомедова это второе поражение в карьере и первое в Bellator. Первое ему нанес Петр Ян в 2017 году на ACB 57.
Стотс завоевал 17 победу при одном поражении и стал главным претендентом на титул легчайшего веса.
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