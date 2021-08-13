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Моргенштерн готов поговорить со Шлеменко о запрете своего творчества или ММА

22:30
Моргенштерн. Фото Instagram
Моргенштерн. Фото Instagram
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Рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что хочет обсудить запрет смешанных единоборств с российским бойцом Александром Шлеменко.

Ранее между музыкантом и бойцом случился конфликт, в котором Шлеменко хотел запретить творчество Моргенштерна или ограничить от него детей, а рэпер в ответ потребовал запретить ММА.

«Хотел ли я запретить ММА, чтобы позлить Шлеменко? Ну как же я так сразу раскрою все карты? Я думаю, нам стоит об этом с ним поговорить», — сказал Моргенштерн на турнире Hardcore MMA.

На этом же турнире рэпер отказался от поединка против блогера Димы Гордея, о котором прошли слухи две недели назад.

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Никита Карин все материалы автора

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