Моргенштерн готов поговорить со Шлеменко о запрете своего творчества или ММА

Рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что хочет обсудить запрет смешанных единоборств с российским бойцом Александром Шлеменко.

Ранее между музыкантом и бойцом случился конфликт, в котором Шлеменко хотел запретить творчество Моргенштерна или ограничить от него детей, а рэпер в ответ потребовал запретить ММА.

«Хотел ли я запретить ММА, чтобы позлить Шлеменко? Ну как же я так сразу раскрою все карты? Я думаю, нам стоит об этом с ним поговорить», — сказал Моргенштерн на турнире Hardcore MMA.

На этом же турнире рэпер отказался от поединка против блогера Димы Гордея, о котором прошли слухи две недели назад.