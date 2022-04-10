Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:04

Лебедев — о поражении от Яна: «В первую очередь, это решение политическое. Они включили все инструменты»

Лебедев считает, что Петр Ян проиграл Стерлингу на UFC 273 по политическим причинам
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боксер Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Петра Яна от Алджамейна Стерлинга в со-главном поединке турнира UFC 273.

«Конечно, политика могла повлиять на решение судей. Это давно уже видно и понятно. Они включают все инструменты, в том числе UFC. Чем они отличаются? Такой же полностью американский продукт. Так что политика здесь в первую очередь.

Что могу посоветовать Петру в такой ситуации? Думаю, Дана Уайт даст ему еще возможность подраться за пояс, они любят это делать. Петр заявил о себе как о зрелищном, талантливым спортсмене. У него есть своя аудитория, его знает публика. Все будет нормально. Он харизматичный, уверенный, в UFC таких любят", — сказал Лебедев «СЭ».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Американец защитил чемпионский титул в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна на&nbsp;турнире UFC 273. «Меня ограбили!» Петр Ян проиграл Стерлингу и очень возмущен судейством

Алджамейн Стерлинг
Денис Лебедев
Петр Ян
UFC
2
0
Читайте также
Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок. Но сумма может вызвать вопросы
«Вы меня обокрали! Я считаю, что выиграл!» Катастрофа Яна, война Чимаева - что произошло на UFC 273
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт: «Чимаев блестяще прошел тест. Люди, которые списывают его, ни хрена не понимают в боях»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости