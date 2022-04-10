Российский боксер Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Петра Яна от Алджамейна Стерлинга в со-главном поединке турнира UFC 273.

«Конечно, политика могла повлиять на решение судей. Это давно уже видно и понятно. Они включают все инструменты, в том числе UFC. Чем они отличаются? Такой же полностью американский продукт. Так что политика здесь в первую очередь.

Что могу посоветовать Петру в такой ситуации? Думаю, Дана Уайт даст ему еще возможность подраться за пояс, они любят это делать. Петр заявил о себе как о зрелищном, талантливым спортсмене. У него есть своя аудитория, его знает публика. Все будет нормально. Он харизматичный, уверенный, в UFC таких любят", — сказал Лебедев «СЭ».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Американец защитил чемпионский титул в легчайшем весе.