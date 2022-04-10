Камил Гаджиев: «На нокаут у Петра Яна не было сил, он был измотан»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение россиянина Петра Яна от американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273.

«Первая мысль — это то, что Петя был не так хорошо готов, как, например, в предыдущем поединке или как в первом бою со Стерлингом, — сказал Гаджиев «СЭ». — Видимо, что-то пошло не так в подготовке. Я слушал комментатор, которые отметили, что до этого Петя готовился в Дагестане. Может быть, действительно нужно было в Дагестане готовиться, где больше борются, а здесь все-таки в Таиланде... Я не думаю, что там не было борцов, но просто все равно там акцент на другое. В этом весе все-таки сложно выигрывать исключительно за счет ударной техники».

«Стерлинг выходил с понятным планом на бой, а именно — забирать спину и тянуть время, работать на очки и выигрывать раунды, — продолжил он. — 2-3 раунды он убедительно забрал, а 4-5 раунды он отдал с мыслью: «Главное не быть нокаутированным». А на нокаут у Петра уже сил не было, он был измотан».

Стерлинг победил Яна раздельным решением судей по итогам пятираундового боя, который состоялся в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле.