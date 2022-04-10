Дана Уайт: «Чимаев блестяще прошел тест. Люди, которые списывают его, ни хрена не понимают в боях»

Президент UFC Дана Уайт оценил уровень шведского бойца российского происхождения Хамзата Чимаева после его победы над бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273.

— Сейчас многие будут говорить: «Он был не так хорош, как мы думали. Он не снесет всех подряд»

— Он человек. Любой идиот, который сказал такое, не подумал, что этот пацан — человек. Он только что побил второго бойца полусреднего веса UFC. Если вы думаете, что он не всерьез, вы выжили из ума. Тилл мне говорил, что Хамзат никогда не устает, никогда у него не заканчивается энергия, но нельзя в зале смоделировать то, что произошло сегодня. На нем была куча давления, куча тревог, кто знает, выспался ли он сегодня... И после первого раунда был такой взрыв адреналина. К такому не натренироваться. Ты либо проходишь такой тест, либо нет. Он прошел, и прошел блестяще.

— До поединка с Бернсом говорилось, что его бой с Колби Ковингтоном в случае победы будет иметь смысл.

— Теперь ситуация такова, что многие ребята, которые не хотели драться с Хамзатом, теперь посмотрят на него другими глазами. Но так бывает, когда ты пробиваешься в топ-5. Послушайте, Гилберт Бернс — второй номер в мире, он едва не нокаутировал Усмана. Люди, которые теперь списывают Хамзата — а) ни хрена не понимают в боях б) должны смотреть в перспективу.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере.