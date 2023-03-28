Колби Ковингтон — о главной победе в карьере: «Робби Лоулер. Он был настоящим бугименом»

Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал, победой над каким соперником гордится больше всего.

«Главная победа в моей карьере? Возможно, над Робби Лоулером. Это был самый пугающий боец дивизиона, сносил людям головы в то время, как я выступал, все еще был бугименом. Это человек, про которого тебе родители рассказывали на ночь страшные сказки. Было честью разделить с ним клетку», — сказал боец на подкасте Майкла Биспинга.

5 марта прошлого года Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением на UFC 272.