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Сегодня, 13:00

Колби Ковингтон — о главной победе в карьере: «Робби Лоулер. Он был настоящим бугименом»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Колби Ковингтон.
Фото Global Look Press

Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал, победой над каким соперником гордится больше всего.

«Главная победа в моей карьере? Возможно, над Робби Лоулером. Это был самый пугающий боец дивизиона, сносил людям головы в то время, как я выступал, все еще был бугименом. Это человек, про которого тебе родители рассказывали на ночь страшные сказки. Было честью разделить с ним клетку», — сказал боец на подкасте Майкла Биспинга.

5 марта прошлого года Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением на UFC 272.

Колби Ковингтон
UFC
ММА
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