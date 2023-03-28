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Ковингтон — о секрете своего кардио: «Диета, ментальность, не гоняю много веса»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Колби Ковингтон.
Фото Global Look Press

Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон поделился секретом своей функционалки.

«Думаю, большая причина моей функционалки — это здоровая диета, которой я постоянно придерживаюсь, каждый день. Завтрак, обед, ужин — только органика. Следование пищевой пирамиде в диете — овощи, протеины, углеводы, много воды. Спустя час-два, когда еда переварилась, я иду на тренировку. Плюс ментальность — каждый день я визуализирую себя в этих больших титульных боях и жму на газ полностью. Всегда делаю экстра-панч, экстра-раунд, несколько лишних повторений чего-то, всегда что-то экстра, что не делает никто. Остаюсь после тренировки, делаю парочку лишних упражнений на пресс, приседаний, отжиманий, спринтов. Я не хожу на вечеринки, живу правильно.

Я также очень мало гоняю. Когда я в кэмпе и тренируюсь каждый день, я всего на 10-12 фунтов (4,5-5,5 кг) выше лимита веса поединка за пояс. Сейчас я вешу 182-183 максимум (82-83 кг). Люди говорили мне в начале карьеры: «О, тебе нужно гонять в легкий вес, у тебя будет преимущество в силе». Но когда ты гоняешь столько, ты теряешь скорость, энергию, у тебя не остается воды в мозгу и теле. Поэтому меня никогда не нокаутировали чисто, потому что у меня нет дефицита воды в мозгу. Я не весовой булли, как этот Камшот с собачьей мордой (Чимаев — прим. СЭ). Я хочу дать совет следующему поколению бойцов — деритесь в своем настоящем весе, 10 фунтов выше нормы. Когда вы слишком много гоняете, вы не концентрируетесь на бойцовском развитии".

5 марта прошлого года Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением на UFC 272.

Колби Ковингтон
UFC
ММА
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