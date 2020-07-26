Известный психолог не верит в то, что Александр Емельяненко мог изнасиловать домработницу

Психолог Вероника Степанова, у которой более 1 млн подписчиков в Youtube, поделилась мнением об изнасиловании домработницы бойцом MMA Александром Емельяненко, который является бывшим мужем ее сестры.

В мае 2015 года спортсмен был осужден на 4,5 года за изнасилование 26-летней домработницы, которое произошло в ночь на 3 марта 2014 года в его квартире в Москве.

— Всегда отстаиваю права женщин, но вместе с тем мы часто видим, как публичных людей сажают за решетку, потому что это выгодно, быстро и легко, — сказала Степанова в ролике на своем Youtube-канале. — И в этом плане они тоже остаются жертвами. Очень легко засадить за изнасилование кого угодно.

Почему я ставлю под сомнение эту историю? Потому что со слов девочки, (когда ее спросили, чем они там занимались) он был в алкогольном опьянении. И сомневаюсь, что в этом состоянии может быть какая-то дикая эрекция, которая позволит сделать жесткое изнасилование. У этой девочки не было никаких синяков, никаких побоев.

Изнасилование может быть очень разным. Женщина может просто сказать нет, и это уже было изнасилование. Я просто ставлю под сомнение все эти вещи.