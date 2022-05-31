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Илия Топурия: «В следующем году я стану двойным чемпионом UFC»

Давид Хачатрян
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Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (12-0) уверен, что в этом году он проведет два боя, а уже в следующем году станет двойным чемпионом UFC.

«Два боя в этом году, и в следующем году я уже стану двойным чемпионом. Это 100 процентов», — написал Топурия в Twitter.

Топурия провел в UFC 4 боя. В последнем поединке 19 марта он отправил в нокаут во втором раунде Джея Герберта (11-4) на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне. В настоящее время испанский боец расположен на 15-й строчке рейтинга UFC в полулегком весе.

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