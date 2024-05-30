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Сегодня, 23:00

Ислам Махачев — Дастин Порье: главный и предварительный кард UFC 302

В основном карде UFC 302 пройдет пять поединков
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Кевин Холланд.
Кевин Холланд.
Фото Global Look Press

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится вечер смешанных единоборств UFC 302. Турнир пройдет на территории арены «Пруденшиал-центр». Начало — в 01.30 по московскому времени.

В главном событии UFC 302 действующий чемпион в легком весе из России Ислам Махачев проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье. Полностью главный и предварительный карды вечера ММА в США выглядят следующим образом:

Предварительный кард UFC 302

  • Роман Копылов (12-3) — Сезар Алмейда (5-0)
  • Грант Доусон (20-2-1) — Джо Солеки (13-4)
  • Филип Роу (10-4) — Джейк Мэттьюз (19-7)
  • Нико Прайс (15-7) — Алекс Мороно (24-9)

Главный кард UFC 302

  • Ислам Махачев (25-1) — Дастин Порье (30-8)
  • Шон Стриклэнд (28-6) — Пауло Коста (14-3)
  • Кевин Холланд (26-10) — Михал Олексейчук (19-7)
  • Жаилтон Алмейда (20-3) — Александр Романов (17-2)
  • Рэнди Браун (18-5) — Элизеу Залески (24-7-1)

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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