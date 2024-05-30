Махачев хочет провести бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе в начале 2025 года

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев хочет провести поединок за титул чемпиона в полусреднем весе в начале 2025 года.

«Ислам хочет стать чемпионом в двух весах. Бой за титул в полусреднем весе может пройти в начале 2025 года», — приводит ТАСС слова источника из команды спортсмена.

В ночь с 1 на 2 июня Махачев проведет поединок против американца Дастина Порье. Бой станет главным событием турнира UFC 302.