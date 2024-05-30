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Кевин Холланд о Махачеве: «Я не хочу проблем с этим парнем»

Давид Хачатрян
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15-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Кевин Холланд (25-11) рассказал, как он относится к идее действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1) подняться в полусредний вес.

«Ислам — чемп, это даже не обсуждается. С Исламом страшно драться, потому что он нокаутировал «Волка». Ислам — страшный парень. Если он захочет перевести бой на землю, он переведет. Да и у меня дерьмовая борьба. Я не хочу проблем с этим парнем», — сказал Холланд на пресс-конференции.

Холланд подерется с Михалом Олексейчуком (19-7) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Главным поединком турнира UFC 302 станет бой Ислама Махачева с Дастином Порье.

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