Боец UFC Романов: «Пересеклись с Хабибом в отеле — он подтянутый, даже слегка подсушенный»

Боец UFC из Молдавии Александр Романов рассказал «СЭ» о встрече с Хабибом Нурмагомедовым перед турниром UFC 302.

— Хабиб был бы конкурентен, если бы проводил с тобой схватку в своем весе?

— Думаю, было бы нецелесообразно проводить такую схватку, потому что против тяжа очень тяжело было бы ему в таком физическом состоянии, в котором он сейчас, — сказал Романов «СЭ». — Потому что буквально вчера мы пересеклись — он намного меньше меня.

— Визуально он в какой форме находится, как тебе показалось?

— В очень хорошей форме! То есть он подтянутый, нет такого, чтобы он был заплывший. Сказать, что он нетренированный... Я бы даже сказал, что слегка подсушенный!

На турнире UFC 302 в Нью-Джерси Александр Романов проведет поединок против Жаилтона Алмейды. В главном событии Ислам Махачев встретится с Дастином Порье.