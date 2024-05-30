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Сегодня, 11:28

Немков поделился воспоминаниями о своем покойном тренере Воронове

Виктория Кравченко
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Победитель Гран-при Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал о воспоминаниях о своем покойном тренере Владимире Воронове.

«Историй было много, но ничто не сравнится с тем, как он переживал за бойцов, находясь в углу. Если посмотреть видео, можно заметить, что Михалыч всегда сидел в углу потный, в ярости. Он за нас очень сильно переживал», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.ru.

Воронов долгое время был главным тренером клуба «Александр Невский» в Старом Осколе и личным тренером Федора Емельяненко на протяжении всей его карьеры. Также он работал вице-президентом федераций самбо и дзюдо Белгородской области.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nemkov-voronov-vo-vremya-boev-uchenikov-vsegda-sidel-v-uglu-potnyi-ot-yarosti-367991/
Вадим Немков
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