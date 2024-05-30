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Исмаилов: «Поражение от Мирзаева даст брату Шары Буллета много плюсов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал победу Расула Мирзаева над Умаром Магомедовым, родным братом Шарабутдина Магомедова, на турнире «Наше Дело 83».

«Я большего ожидал от Мирзаева. Очень мало давал шансов Умару, которого увидел с новый стороны в первом раунде. Он работал очень правильно, нашел ахиллесову пяту Расула. Мирзаев на опыте забрал бой. Хотя в начале боя Магомедов по полочкам разбирал Расула. Но это поражение принесет Умару много плюсов. До Шары Буллета ему, конечно, не дотянуться. Но хороший середняк, показавший феноменальный первый раунд. У него была возможность удосрочить Мирзаева», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Мирзаев не побеждал по правилам ММА с 2018 года. На турнире «Наше Дело 83» он прервал неудачную серию, нокаутировав во втором раунде Магомедова.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Расул Мирзаев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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