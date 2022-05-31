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Сегодня, 15:57

Майкл Чендлер показал, что в межсезонье у него появился живот

Давид Хачатрян
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Майкл Чендлер.

Бывший чемпион Bellator, а ныне 5-й номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) поделился в соцсетях видео, на котором видно его довольно внушительный живот для бойца, который меньше месяца назад выступал в весовой категории 70 килограммов.

В последнем бою Чендлер победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. По слухам, следующий бой американец проведет против Нейта Диаса (20-13) летом на UFC 277.

Майкл Чендлер
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