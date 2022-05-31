Майкл Чендлер показал, что в межсезонье у него появился живот

Бывший чемпион Bellator, а ныне 5-й номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) поделился в соцсетях видео, на котором видно его довольно внушительный живот для бойца, который меньше месяца назад выступал в весовой категории 70 килограммов.

В последнем бою Чендлер победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. По слухам, следующий бой американец проведет против Нейта Диаса (20-13) летом на UFC 277.