Вартанян считает, что Махачев досрочно победит Порье

Российский легковес Эдуард Вартанян сделал прогноз на поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Я традиционно буду не верить в Порье. Думаю, что у него нет каких-то навыков, которые он мог бы противопоставить Исламу Махачеву. Думаю, что Ислам победит досрочно», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

2 июня в главном событии турнира UFC 302 в Ньюарке (США) Махачев сразится с Порье. Последний поединок Махачев провел в октябре 2023 года в Абу-Даби с австралийцем Александром Волкановски. Он одержал победу нокаутом в первом раунде.