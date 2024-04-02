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Сегодня, 18:14

Хрюнов выразил желание организовать реванш Емельяненко и Дацика

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Промоутер Владимир Хрюнов сообщил о том, что в ближайшие месяцы планирует организовать поединок между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.

Спортсмены должны были подраться 12 апреля на турнире Ural FC 7 в Москве, однако соревнования были отменены.

«Я собираюсь организовать бой Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко в Балашихе. Эту встречу ожидают. Сегодня пройдет планерка. Если все согласуем, насмотримся крови и кровавой бани. Рассматриваются две даты — конец апреля и конец мая. Это связано с действующим контрактом Дацика, который обязывает его в определенные даты отправиться в зону СВО», цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Первый бой между Емельяненко и Дациком состоялся в сентябре 2022 года на турнире Hardcore Boxing. Дацик отправил своего соперника в нокаут на 13-й секунде первого раунда.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Емельяненко
Владимир Хрюнов
Вячеслав Дацик
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