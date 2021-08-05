Хабиб: «Мама после уличных драк никогда не упрекала. Спрашивала: «Выиграл или проиграл?»

Бывший чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов вспомнил уличные драки из своего детства и отношение к ним своей матери.

«Я сделаю все ради моей мамы, — сказал боец на подкасте Hotboxin. — Я помню, когда мне было 6-7 лет и я приходил с улицы домой после какой-то драки, мама не упрекала, никогда не говорила мне: «Зачем ты опять подрался?». Это мог сказать отец: «А ну, завязывай с драками», — потому что он знал о моих навыках, умениях, что я могу сделать человеку больно. Но мама всегда спрашивала: «Выиграл сегодня или проиграл?» — «Выиграл». — «Хорошо». Потому что уличные бои — это другое. Никогда не возвращайся домой, если ты проиграл. Мама не любит, когда люди бьют друг друга, но она знает, что улица — это улица, поэтому ты должен показать дух».