Хабиб Нурмагомедов: «План на бой с Сен-Пьером был бы тот же, что и всегда — давление и давление»
20:43
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился гипотетическим планом на несостоявшийся бой с Жоржем Сен-Пьером.
«Я ничего не изменил бы, если бы дрался с ним. Давление, давление. Он чуть покрупнее меня, сильнее бьет, немного атлетичнее. Но этого боя не будет, ему 40 лет, мы оба закончили. Я даже не знаю, кто бы выиграл в этом бою... Но мой план был бы тот же, что и всегда», — сказал Нурмагомедов на подкасте Hotboxin.
В марте этого года дагестанский боец объявил об уходе из ММА. Сен-Пьер завершил карьеру весной 2019-го.
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