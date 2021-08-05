Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился гипотетическим планом на несостоявшийся бой с Жоржем Сен-Пьером.

«Я ничего не изменил бы, если бы дрался с ним. Давление, давление. Он чуть покрупнее меня, сильнее бьет, немного атлетичнее. Но этого боя не будет, ему 40 лет, мы оба закончили. Я даже не знаю, кто бы выиграл в этом бою... Но мой план был бы тот же, что и всегда», — сказал Нурмагомедов на подкасте Hotboxin.