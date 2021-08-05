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Хабиб — о буллинге: «Если кто-то сильнее тебя, он может тебя побить. Но ты не должен сдаваться»

21:20
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался на тему буллинга — запугивания и травли, в частности, в детском возрасте.

«Слушайте, этот буллинг... Он есть везде в мире, — сказал Хабиб на подкасте Hotboxin. — Но ты должен быть готов. Никогда не сдаваться. Если кто-то больше тебя, сильнее физически, он может тебя побить, да. Это бывает. И двое могут побить одного — это не новость. Но как насчет духа и характера? Если ты сдаешься, то... В моем селе, когда старшие видели твоего ровесника покрупнее тебя физически, они спрашивали: «Будешь с ним драться?» И я всегда отвечал: «Если он хочет, то да». Но первым я не начинал, потому что знал, что уже владею навыками. Даже в семь лет я мог бороться, грэпплить»

В марте этого года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры бойца.

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Никита Горшенин все материалы автора

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