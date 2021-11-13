Суд отправил под домашний арест друга Усмана Нурмагомедова в Махачкале
22:22
Махачкалинский суд отправил под домашний арест Камала Идрисова (он был в машине вместе с Усманом Нурмагомедовым в момент наезда на полицейского), сообщает Telegram-канал Baza.
Идрисов останется под домашним арестом до 11 января, если ему снова не продлят срок меры пресечения.
Идрисов вместе с Уманом Нурмагомедовым подозреваются в том, что совершили наезд на сотрудника полиции в Каспийске. В субботу оба были доставлены в Следственный комитет России по Дагестану.
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