Суд отправил под домашний арест друга Усмана Нурмагомедова в Махачкале

Махачкалинский суд отправил под домашний арест Камала Идрисова (он был в машине вместе с Усманом Нурмагомедовым в момент наезда на полицейского), сообщает Telegram-канал Baza.

Идрисов останется под домашним арестом до 11 января, если ему снова не продлят срок меры пресечения.

Идрисов вместе с Уманом Нурмагомедовым подозреваются в том, что совершили наезд на сотрудника полиции в Каспийске. В субботу оба были доставлены в Следственный комитет России по Дагестану.