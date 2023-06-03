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Федор Емельяненко похвалил Малыхина: «Толику большой респект и уважение»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Анатолий Малыхин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава Союза ММА России Федор Емельяненко похвалил непобежденного российского тяжеловеса Анатолия Малыхина, который выступает в азиатском промоушене ONE FC.

«Толику большой респект и уважение. Молодец. Добился результатов, больших результатов. Я за него переживаю, всегда болею. Дай бог, чтобы всегда побеждал. Включил бы его в тройку лучших тяжеловесов в настоящий момент? Я этим не занимаюсь. Наверное, этим занимаются те, кто составляет рейтинг», — сказал Емельяненко журналистам на чемпионате России по ММА в Ханты-Мансийске.

На счету Малыхина 12 побед и 0 поражений. На турнире One Championship, который состоится 23 июня в Бангкоке, он сразится с чемпионом промоушена в тяжелом весе Аржаном Булларом.

Анатолий Малыхин
Федор Емельяненко
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