Федор Емельяненко: «Смотреть на женщин в любом виде единоборств — не мое это»

Глава Союза ММА России, бывший чемпион Pride FC в тяжелом весе Федор Емельяненко высказался о чемпионате России по ММА, который проходил с 1 по 3 июня в Ханты-Мансийске. Также легенда ММА рассказал о своем отношении к женским боям.

— Как вам бои? Насколько уровень ММА из года в год растет?

— Пока не все закончились, а так все ребята очень интересные. Некоторые финалы повторяются, но видно, что ребята прибавляют. Интересно смотреть. Но все равно в финалах иногда наблюдается позиционная борьба, ребята осторожничают.

— Сегодня было много женских боев. Один финишировался травмой (Диана Погосян победила Анастасию Фоминых ударом колена в корпус — Прим. «СЭ»).

— Да.

— У вас какие ощущения в этот момент? Помню, что у вас особое отношение к женским боям.

— Слов нет... (улыбается).

— Тяжело наблюдать?

— Ну, не мое это, простите, пожалуйста.

— С какими эмоциями вы смотрите эти женские бои?

— Я не сторонник женских боев. Я как профессионал смотрю. Интересно понять, что тот или иной боец делает в ринге. Но смотреть на женщин в любом виде единоборств — не мое это.

— Даже если борьба, где нет ударов и нет травм, как в ММА и в боксе?

— Да, все верно.