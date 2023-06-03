Федор Емельяненко: «Смотреть на женщин в любом виде единоборств — не мое это»
Глава Союза ММА России, бывший чемпион Pride FC в тяжелом весе Федор Емельяненко высказался о чемпионате России по ММА, который проходил с 1 по 3 июня в Ханты-Мансийске. Также легенда ММА рассказал о своем отношении к женским боям.
— Как вам бои? Насколько уровень ММА из года в год растет?
— Пока не все закончились, а так все ребята очень интересные. Некоторые финалы повторяются, но видно, что ребята прибавляют. Интересно смотреть. Но все равно в финалах иногда наблюдается позиционная борьба, ребята осторожничают.
— Сегодня было много женских боев. Один финишировался травмой (Диана Погосян победила Анастасию Фоминых ударом колена в корпус — Прим. «СЭ»).
— Да.
— У вас какие ощущения в этот момент? Помню, что у вас особое отношение к женским боям.
— Слов нет... (улыбается).
— Тяжело наблюдать?
— Ну, не мое это, простите, пожалуйста.
— С какими эмоциями вы смотрите эти женские бои?
— Я не сторонник женских боев. Я как профессионал смотрю. Интересно понять, что тот или иной боец делает в ринге. Но смотреть на женщин в любом виде единоборств — не мое это.
— Даже если борьба, где нет ударов и нет травм, как в ММА и в боксе?
— Да, все верно.