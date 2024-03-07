В России не покажут бой Джошуа — Нганну

Вечер профессионального бокса на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет в пятницу, 8 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени. В главном событии вечера британский боксер Энтони Джошуа проведет 10-раундовый бой с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Полный кард боксерского вечера можно узнать по ссылке на сайте «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Официальной видеотрансляции вечера бокса в России не будет. Следить за боем в прямом эфире можно в социальной сети ВКонтакте в тематических сообществах здесь или здесь.

Рекорд Нганну в профессиональном боксе — 1 бой, 1 поражение, рекорд в ММА — 20 боев, 17 побед (12 — нокаутом), 3 поражения.

Джошуа имеет рекорд в профессиональном боксе — 30 боев, 27 побед (24 — нокаутом), 3 поражения.

Основная информация о поединке доступна по ссылке в материале «СЭ».

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