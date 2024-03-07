Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

7 марта, 22:00

Джошуа — Нганну: время начала боя и как смотреть трансляцию в России

В России не покажут бой Джошуа — Нганну
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Энтони Джошуа.
Фото Global Look Press

Вечер профессионального бокса на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет в пятницу, 8 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени. В главном событии вечера британский боксер Энтони Джошуа проведет 10-раундовый бой с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Полный кард боксерского вечера можно узнать по ссылке на сайте «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Официальной видеотрансляции вечера бокса в России не будет. Следить за боем в прямом эфире можно в социальной сети ВКонтакте в тематических сообществах здесь или здесь.

Рекорд Нганну в профессиональном боксе — 1 бой, 1 поражение, рекорд в ММА — 20 боев, 17 побед (12 — нокаутом), 3 поражения.

Джошуа имеет рекорд в профессиональном боксе — 30 боев, 27 побед (24 — нокаутом), 3 поражения.

Основная информация о поединке доступна по ссылке в материале «СЭ».

Бокс: календарь, рейтинги, бойцы, новости и статьи

Франсис Нганну
Энтони Джошуа
1
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни
Двоеглазова и Лазарев победили в финале юниорского «Гран-при России»
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вартанян: «Исмагулов уже сдох во втором раунде»

Нганну — Джошуа: во сколько бой и где покажут трансляцию в России
Новости
RSS RSS
Все новости