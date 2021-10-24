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Емельяненко рассказал, как ему удалось нокаутировать Джонсона

01:16
Федор Емельяненко. Фото Reuters
Федор Емельяненко. Фото Reuters
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Российский тяжеловес Федор Емельяненко прокомментировал победу нокаутом над американцем Тимоти Джонсоном.

«Нет, опасности не чувствовал. Чувствовал, что я быстрее него, хорошо чувствовал дистанцию, и выполнил работу. Нокаут — это дело времени», — сказал Емельяненко на пресс-конференции после боя с Джонсоном.

Емельяненко и Джонсон возглавили турнир Bellator 269, который проходил 23 октября в Москве. Теперь в активе 45-летнего россиянина 40 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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