Емельяненко рассказал, как ему удалось нокаутировать Джонсона

Российский тяжеловес Федор Емельяненко прокомментировал победу нокаутом над американцем Тимоти Джонсоном.

«Нет, опасности не чувствовал. Чувствовал, что я быстрее него, хорошо чувствовал дистанцию, и выполнил работу. Нокаут — это дело времени», — сказал Емельяненко на пресс-конференции после боя с Джонсоном.

Емельяненко и Джонсон возглавили турнир Bellator 269, который проходил 23 октября в Москве. Теперь в активе 45-летнего россиянина 40 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.