Доусон и Гленн не выявили победителя в со-главном бое UFC Vegas 41 и другие поединки вечера

Американский боец Гленн Доусон в со-главном поединке турнира UFC Vegas 41 встречался с соотечественником Риком Гленном.

Поединок в легком весе завершился ничейным результатом по решению большинства судей (29-28, 28-28, 28-28).

На счету 27-летнего Доусона 17 побед, одно поражение и одна ничья, у 32-летнего Гленна 22 победы, 6 поражений и 2 боя не выявили победителя.

Результаты основного карда UFC Vegas 41:

Легчайший вес, женщины. Джессика-Роуз Кларк (Австралия) — Джозелин Эдвардс (Панама): победа Кларк единогласным решением судей;

Полулегкий вес. Алекс Касерес (США) — Чхве Сын У (Корея): победа Касереса добровольной сдачей соперника;

Полусредний вес. Франсиску Триналду (Бразилия) — Дуайт Грант (США): победа Триналду единогласным решением судей;

Полутяжелый вес. Николае Негумеряну (Румыния) — Айк Вильянуэва (США): победа Негумеряну нокаутом в первом раунде.