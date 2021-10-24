Емельяненко высказался о дальнейшей судьбе в ММА после победы над Джонсоном

Легендарный боец ММА Федор Емельяненко рассказал, планирует ли он теперь завершать карьеру после победы над американцем Тимоти Джонсоном.

«Идеальный ли это момент для завершения карьеры? У нас еще один бой по контракту, и мы со Скоттом Кокером [президент Bellator — Прим. «СЭ"] будем разговаривать, конечно. Конечно, хочу домой, к моим девочкам. Я отсутствовал практически два месяца. Буду с ними дальнейшие вопросы решать. Ну и со Скоттом, конечно. А так я очень хотел бы, чтобы Валентин победил Бейдера и стал полноценным чемпионом», — сказал Емельяненко на пресс-конференции после боя с Джонсоном.

Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в главном событии турнира Bellator 269, который проходил 23 октября в Москве. Теперь на счету 45-летнего россиянина 40 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.