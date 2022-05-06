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Сегодня, 10:30

Петр Ян: «Ковингтон? Потушить его, как Харитонова, и все»

Петр Ян заявил, что негативно относится к поступку Ковингтона
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в беседе с журналистами заявил, что негативно относится к поступку Колби Ковингтона, который пожаловался в полицию на Хорхе Масвидаля, так как тот напал на него в ресторане. Конфликт между бойцами произошел в марте.

— Как относитесь к Ковингтону и его поступку — к тому, что он подал заявление в полицию, что на него напал Масвидаль?

— Да вообще несерьезно. Потушить его, как Харитонова, и все (смеется). Ну, ты же сам столько говорил, столько провоцировал, столько гадостей сказал. А тут его коснулась ситуация, и он сразу побежал искать помощь. Не фиг говорить, если ты не отвечаешь за свои слова.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Алджамейн Стерлинг. «Стерлинг заслуживает любви фанатов». Первое интервью Петра Яна после поражения
Колби Ковингтон
Петр Ян
Хорхе Масвидаль
UFC
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