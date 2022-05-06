Петр Ян: «Ковингтон? Потушить его, как Харитонова, и все»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в беседе с журналистами заявил, что негативно относится к поступку Колби Ковингтона, который пожаловался в полицию на Хорхе Масвидаля, так как тот напал на него в ресторане. Конфликт между бойцами произошел в марте.

— Как относитесь к Ковингтону и его поступку — к тому, что он подал заявление в полицию, что на него напал Масвидаль?

— Да вообще несерьезно. Потушить его, как Харитонова, и все (смеется). Ну, ты же сам столько говорил, столько провоцировал, столько гадостей сказал. А тут его коснулась ситуация, и он сразу побежал искать помощь. Не фиг говорить, если ты не отвечаешь за свои слова.