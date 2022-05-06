Петр Ян рассказал о проблемах с вывозом из США гонорара за бой со Стерлингом
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в беседе с журналистами признался, что ему непросто вывезти из США гонорар, который он получил за бой с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273.
Поединок состоялся 9 апреля в Джексонвилле (Флорида, США). Ян уступил раздельным решением судей.
— Есть информация, что вы получили очень много денег за бой со Стерлингом.
— Откуда такая информация? Как много, хоть скажите.
— 35 миллионов рублей.
— Нет, таких денег нет.
— Если серьезно, как ввозить деньги в Россию в нынешней ситуации? Сейчас-то это, по сути, запрещено.
— Поэтому без денег и сидим. Не можем никак привезти.
— Есть проблемы с этим?
— Конечно.
— Как решать эту ситуацию?
— Есть моменты, но нужно время на все это. Хочу... Помогите, стабилизируйте ситуацию в мире. Ладно, деньги — это ерунда.