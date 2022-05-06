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Сегодня, 10:45

Петр Ян рассказал о проблемах с вывозом из США гонорара за бой со Стерлингом

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в беседе с журналистами признался, что ему непросто вывезти из США гонорар, который он получил за бой с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273.

Поединок состоялся 9 апреля в Джексонвилле (Флорида, США). Ян уступил раздельным решением судей.

— Есть информация, что вы получили очень много денег за бой со Стерлингом.

— Откуда такая информация? Как много, хоть скажите.

— 35 миллионов рублей.

— Нет, таких денег нет.

— Если серьезно, как ввозить деньги в Россию в нынешней ситуации? Сейчас-то это, по сути, запрещено.

— Поэтому без денег и сидим. Не можем никак привезти.

— Есть проблемы с этим?

— Конечно.

— Как решать эту ситуацию?

— Есть моменты, но нужно время на все это. Хочу... Помогите, стабилизируйте ситуацию в мире. Ладно, деньги — это ерунда.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Алджамейн Стерлинг. «Стерлинг заслуживает любви фанатов». Первое интервью Петра Яна после поражения
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