Петр Ян объяснил, почему не вышел на бой с флагом: «Избежали провокационного момента»

Петр Ян объяснил, почему не вышел на бой со Стерлингом с российским флагом

Экс-чемпион UFC Петр Ян в беседе с журналистами объяснил, почему вышел на бой с Алджамейном Стерлингом (9 апреля, UFC 273) без российского флага. Перед девятью предыдущими поединками UFC Ян всегда заходил в зал с флагом.

— Сможете из первых уст рассказать о ситуации с флагом? Как это было? Попросили не выходить с ним?

— До турнира с флагами уже не разрешали выходить. Да и ситуация такая была, что... Никто не сказал, что с флагами выходить запрещено, но на трибунах на предыдущих турнирах люди освистывали. Решили сделать так, чтобы не провоцировать публику. Все, кто знает меня, знают, откуда я. Просто избежали провокационного момента, — сказал Петр Ян.