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Петр Ян объяснил, почему не вышел на бой с флагом: «Избежали провокационного момента»

Петр Ян объяснил, почему не вышел на бой со Стерлингом с российским флагом
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в
Петр Ян.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион UFC Петр Ян в беседе с журналистами объяснил, почему вышел на бой с Алджамейном Стерлингом (9 апреля, UFC 273) без российского флага. Перед девятью предыдущими поединками UFC Ян всегда заходил в зал с флагом.

— Сможете из первых уст рассказать о ситуации с флагом? Как это было? Попросили не выходить с ним?

— До турнира с флагами уже не разрешали выходить. Да и ситуация такая была, что... Никто не сказал, что с флагами выходить запрещено, но на трибунах на предыдущих турнирах люди освистывали. Решили сделать так, чтобы не провоцировать публику. Все, кто знает меня, знают, откуда я. Просто избежали провокационного момента, — сказал Петр Ян.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Алджамейн Стерлинг. «Стерлинг заслуживает любви фанатов». Первое интервью Петра Яна после поражения
Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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