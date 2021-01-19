Экс-боец UFC рассказал о добром поступке Александра Емельяненко: «Взял нам с другом по мороженому»

Российский боец ММА Альберт Туменов в интервью «СЭ» рассказал, как Александр Емельяненко в начале 00-х купил ему мороженое, когда находился на сборах в Приэльбрусье.

«Давно это было, я еще школьником был, — сказал Туменов. — У меня брат Алим, ММА занимался, и кто-то его повез туда к Федору [Емельяненко] на эти сборы. Я тоже поехал с ним. Федор к какому-то бою готовился, я смотрел спарринги. Они с братом жестко рубились, Александр и Федор. Не сказать было, что они браться — дрались в спаррингах как враги.

И после спарринга Александр мне говорит: «Не знаете, где здесь магазин?». Мы говорим: «Здесь где-то». И он сказал: «Пошли». И мы пошли, он воду взял, а нам с другом — по мороженому. Мы еще мелкие были. Такая история была с ним. Александр — интересный человек, мне нравилось следить за ним. Всегда смотрел его инстаграм, жаль он пропал сейчас куда-то. В бойцовских качествах потерял, конечно, но как человек он очень интересный", — сказал Туменов.

На счету 29-летнего Туменова 22 победы и 4 поражения в ММА (5-3 в UFC ). Он был чемпионом АСА в полусреднем весе.

(Илья Андреев)