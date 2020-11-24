Дмитрий Носов: «Яндиева будут порицать только из-за того, что он ингуш»

Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов в беседе с «СЭ» прокомментировал примирение Сергея Харитонова и Адама Яндиева, отметив, что против проявления национализма.

— Сейчас все остыли от эмоций. Передо мной многие вменяемые люди начинают извиняться, — сказал Носов «СЭ». — Невменяемые, всякие националисты на своей волне. Когда вся эта история произошла, я сразу понял, что несмотря на то, что он не прав, что распустил руки, Адама сейчас будут все порицать только из-за того, что он Яндиев и ингуш.

Хотя этот человек всю жизнь живет в Москве, я его знаю с 1 класса, он закончил ту же школу — «Самбо-70». Он рос на моих глазах. Но тут я понял, что в глазах общества он сразу будет не прав из-за своей национальности и преподнесенной информации про кастеты, долги и удары исподтишка. У народа уже накипело, нужен такой выплеск. Я против проявления такого национализма. Делаю все, чтобы русская нация возрождалась: борюсь с наркотиками, открываю детские школы. У меня цель, чтобы нас было 200 миллионов к 2030 году. Но я не позволю ни одному русскому так вести себя или нелестно высказываться о других национальностях. У нас предки лежат в братских могилах. Я знал, если буду топить за правду, на меня тоже обрушатся. Привык к этому. (Сергей Федоров)