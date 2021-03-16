Бой Коста — Уиттакер не состоится на UFC Fight Night
09:43
Бразильский средневес UFC Пауло Коста снялся с боя с Робертом Уиттакером из-за болезни, информирует MMAJunkie.
Поединок должен был пройти на турнире UFC Fight Night в ночь с 17 на 18 апреля по московскому времени.
Скорее всего, Уиттакеру не найдут нового соперника, поэтому его поединок с Костой могут перенести на один из майских турниров.
У 29-летнего Косты 14 побед и одно поражение в MMA. В UFC у него пять побед и одно поражение.
У 30-летнего Уиттакера 22 победы и пять поражений в MMA, среди которых 13 побед и три поражения в UFC.
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