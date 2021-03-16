Бразильский средневес UFC Пауло Коста снялся с боя с Робертом Уиттакером из-за болезни, информирует MMAJunkie.

Поединок должен был пройти на турнире UFC Fight Night в ночь с 17 на 18 апреля по московскому времени.

Скорее всего, Уиттакеру не найдут нового соперника, поэтому его поединок с Костой могут перенести на один из майских турниров.

У 29-летнего Косты 14 побед и одно поражение в MMA. В UFC у него пять побед и одно поражение.

У 30-летнего Уиттакера 22 победы и пять поражений в MMA, среди которых 13 побед и три поражения в UFC.