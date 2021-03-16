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Евлоев сразится с Давуду на турнире UFC 263

10:59

Российский полулегковес Мовсар Евлоев проведет поединок с канадцем Хакимом Даводу на турнире UFC 263, который состоится 12 июня.

Информацию подтвердил менеджер Евлоева Саят Абдрахманов в Instagram.

Последний бой с участием Евлоева состоялся в январе на UFC 257 в Абу-Даби, где он выиграл раздельным решением судей у американца Ника Ленца. В настоящее время рекорд Мовсара состоит из 14 побед, 4 из которых были одержаны под эгидой сильнейшей лиги.

Давуду выступил на UFC 253 в сентябре прошлого года против Зубайры Тухугова, которого он одолел раздельным решением судей. В активе канадца 13 побед, 1 поражение и 1 ничья.

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