Хабиб Нурмагомедов: «Как же хорошо не являться действующим спортсменом»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, который объявил о завершении карьеры, побывал в Сан-Франциско. Он опубликовал новое сообщение в Instagram 16 марта.

«С 2012 года я просто мечтал попасть в этот город без подготовки к своему бою и без никакой диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой, — написал россиянин. — Отвечаю, оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме. Как же хорошо не являться действующим спортсменом».

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы.