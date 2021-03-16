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Хабиб Нурмагомедов: «Как же хорошо не являться действующим спортсменом»

07:35
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Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, который объявил о завершении карьеры, побывал в Сан-Франциско. Он опубликовал новое сообщение в Instagram 16 марта.

«С 2012 года я просто мечтал попасть в этот город без подготовки к своему бою и без никакой диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой, — написал россиянин. — Отвечаю, оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме. Как же хорошо не являться действующим спортсменом».

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CMdp_iPM0kr/

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