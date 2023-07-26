Мария Агапова: «Рожать никогда не буду, у меня наследственность плохая, ребенок может стать маньяком»

Боец UFC Мария Агапова (10-4) в интервью «СЭ» рассказала, почему не хочет рожать ребенка.

— Мы с вами пару лет назад общались, вы сказали, что замужество вас вообще не интересует. Мнение не поменялось?

— Нет, не поменялось, все то же самое. У меня еще была какая-то мысль, что, возможно, я замуж выйду, но теперь сто процентов нет. (Смеется.)

— Почему?

— Потому что веры нет никому.

— Ну есть же хорошие мужчины.

— Ну не знаю... хорошие мужчины уже женаты, наверное, все. (Смеется.)

— А если говорить только о рождении ребенка, не хотите просто родить для себя?

— Ну, я думаю, я усыновлю, удочерю, когда мне будет 40-50, когда у меня будет своя недвижимость, свой бизнес, стабильный доход. Вот тогда я усыновлю, когда я сама нагуляюсь, наживусь, когда будет жизненный опыт.

— А самой рожать — нет?

— Нет, сама я рожать не хочу. (Смеется.)

— Почему?

— У меня наследственность плохая. Мне кажется, мама... она была каким-то холодным и жестоким человеком. Холодной она была однозначно, не сказать, что жестокой, но холодной. Но во мне уже точно чувствуется жестокость. Если моя мама была бухгалтером, а я уже бью людей за деньги... Если будет у меня ребенок, он будет каким-то маньяком или кем-то еще.

Агапова провел последний бой в сентябре 2022 года, проиграв удушением сзади Джиллиан Робертсон.