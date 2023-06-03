Боец MMA Мажидов спас жизнь человеку на кассе в Санкт-Петербурге

Боец Hardcore FC Джахар Мажидов спас жизнь человеку на кассе в магазине Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ.

На видео видно, что у покупателя внезапно случился приступ эпилепсии. Ни очевидцы, ни кассир не знали, что делать в таком случае. Но из-за прилавков внезапно выбежал молодой человек, который сразу же положил пострадавшего на бок, не дав ему задохнуться. Им оказался Мажидов. Вскоре покупатель пришел в себя.

Сообщается, что мужчине также вызвали скорую помощь.