Боец MMA Мажидов спас жизнь человеку на кассе в Санкт-Петербурге
Боец Hardcore FC Джахар Мажидов спас жизнь человеку на кассе в магазине Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ.
На видео видно, что у покупателя внезапно случился приступ эпилепсии. Ни очевидцы, ни кассир не знали, что делать в таком случае. Но из-за прилавков внезапно выбежал молодой человек, который сразу же положил пострадавшего на бок, не дав ему задохнуться. Им оказался Мажидов. Вскоре покупатель пришел в себя.
Сообщается, что мужчине также вызвали скорую помощь.
Источник: РЕН ТВ
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