Актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс прокомментировала новый формат боксерского турнира, в котором примут участие блогеры и профессиональные бойцы.

«Будет бокс между профессиональными боксерами, которые бились на ринге, и блогерами, — цитирует Бледанс «РЕН ТВ». — За что блогеров уничтожать? Надо чтобы к каждому боксеру была представлена звезда, именно эта звезда выбирала бы оппонента из блогеров для этого боксера. Тогда будет интрига, нормальная расправа будет. Вот не нравится тебе кто-то, матерится он в блоге, или ты просто ему завидуешь, ты раз ему боксера заказал. Выходи на бой! Мало того, я считаю, что надо расширять границы: надо делать бои звездных блогеров».

По словам светской львицы, ей хотелось бы посмотреть на шоу с участием блогеров и профессиональных боев.

«Вы знаете, если бы это было сделано в формате шоу, а не в формате классических боев, то, я думаю, было бы много тех, кто хотел бы посмотреть, я в том числе», — сказала Бледанс.

Турнир стак называемыми поп-боями состоится в России. Уже известно, что в главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), в соглавных боях — скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс в России» Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.