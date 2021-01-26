Бен Аскрен заявил, что нокаутирует блогера Джейка Пола в 7-м раунде

Бывший участник Олимпийских игр по вольной борьбе и чемпион Bellator Бен Аскрен поделился мнением о предстоящем боксерском поединке против YouTube-блогера Джейка Пола.

«Я, наконец, сделал себе операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Подвижность моего бедра значительно улучшилась, вообще диапазон моих движений вырос, у меня больше не болит спина, я нормально сплю. Качество жизни гораздо выросло. Меня удивляет, как все меня списывают перед этим боем. Джейк Пол — звезда ютуба, он не имеет отношения к боям. Я дрался с Робби Лоулером, Дугласом Лимой, Андреем Корешковым — и никто из них не смог меня нокаутировать. Хотя они могли бить меня не только панчами, но и локтями, коленями и киками.

За 19 боев в ММА до Масвидаля я перевел абсолютно всех моих соперников. Более того, только в двух раундах в карьере я не провел тейкдауна. До Масвидаля я ни разу не был потрясен, ни разу не был в нокдауне. Так что — я не такой уж и плохой боец. Представьте, что это такое — выиграть 5 раундов у такого убийцы, как Дуглас Лима. И все эти ребята дрались против меня в 4-унцевых перчатках, а здесь будет бой в 10-унцевых. У Джейка Пола бредовое представление о боях, он никогда не дрался с реальным бойцом и не знает, что его ждет.

Да, у меня никогда до этого не было даже любительского поединка по боксу. У нас были в зале дни бокса, но я ни разу не участвовал в соревнованиях по боксу. Сейчас мы сядем с Дюком Руфусом и спланируем мой лагерь. Я буду тренироваться каждый день, подтяну моего тренера по функционалке. Джейк Пол — ужасный боксер. И те, у кого он победил — вообще никогда не занимались боксом. Физически он сложен неплохо? Как можно говорить о его физике, если он дрался только один раунд? И внешность не имеет отношения к реальной функциональной базе и силе.

Сколько я заработаю за этот бой? Много. Много денег. Я счастлив. Сделаю за этот бой больше, чем я когда-либо зарабатывал за один поединок в ММА. Честно, весь вот этот контент, который делает этот парень [Джейк Пол]... Может, я слишком старый, но не понимаю, за счет чего он стал популярным. Я не понимаю, кто и зачем это смотрит. Просто не въезжаю в то, что он делает. Честно не понимаю подростков, что они в нем нашли. Мой прогноз? Я выиграю ТКО в 7-м раунде. Я хочу измотать его, хочу дать почувствовать ему мою силу, чтобы он сказал себе: «Я и так звезда с деньгами, зачем мне получать по лицу?», — сказал Аскрен в интервью ESPN.

Восьмираундовый бой по боксу между Аскреном и Полом состоится 17 апреля в США. Джейк Пол в ноябре прошлого года победил нокаутом экс-игрока НБА Нэйта Робинсона, а Аскрен в октябре 2019-го проиграл Демиану Майе и завершил карьеру в ММА.