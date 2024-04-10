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Сегодня, 11:54

Азизян отметил, что у Александра Емельяненко нет времени для открытия спортивного зала

Алина Савинова
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Владелец и главный тренер спортивного клуба Gor MMA Гор Азизян предположил, почему Александр Емельяненко не откроет свой бизнес.

«А ты думаешь заниматься бизнесом легко? Емельяненко же не пойдет на работу, уснет где-нибудь. Я, например, живу в зале. В России я конкурентов не вижу, потому что никто в зале не спит и не контролирует все. За всем надо следить. У Александра Емельяненко есть такое время, которое бы он потратил на зал? Пусть даже ресторан откроет, если он не будет контролировать, его начнут обманывать. Бизнес будет приносить одни убытки. Бизнесом надо заниматься, а не хотеть», — цитирует Азизяна MMA.Metaratings.ru.

12 апреля Емельяненко должен был драться с Вячеславом Дациком на Ural FC 7 по правилам бокса в перчатках ММА, но турнир был отменен.

Источник: Metaratings.ru
Александр Емельяненко
ММА
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