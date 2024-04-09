Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 10:44

Ронда Роузи: «Федор Емельяненко — величайший, а его бой против Крокопа — мой любимый».

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по дзюдо и экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи (12-2) считает Федора Емельяненко (40-7) величайшим бойцом в истории MMA.

«Я думаю, величайший — Федор, — сказал Роузи talkSPORT. — Он занимался дзюдо, а также самбо — это, по сути, русское дзюдо. Должна признаться, что его бой против Мирко Крокопа — мой любимый поединок в ММА всех времен».

Емельяненко победил Мирко Филиповича (38-11) единогласным решением судей. Бой состоялся в 2005 году на Pride Final Conflict.

Ронда Роузи
Федор Емельяненко
ММА
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Как выглядит новый дворец Этери Тутберидзе. Эксклюзивный репортаж «СЭ»
«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче РПЛ
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
На смену Абаскалю везут тренера, который только три года работал главным. Что происходит в «Спартаке» и почему глава МИД лоббирует Черчесова
В Госдуме призвали не говорить незнакомцам по телефону некоторые слова
Восемь мигрантов выдворены за пределы РФ по итогам рейда в Мариуполе
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Молдавский хочет подраться с Нганну
Новости
RSS RSS
Все новости