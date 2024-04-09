Ронда Роузи: «Федор Емельяненко — величайший, а его бой против Крокопа — мой любимый».

Олимпийская чемпионка по дзюдо и экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи (12-2) считает Федора Емельяненко (40-7) величайшим бойцом в истории MMA.

«Я думаю, величайший — Федор, — сказал Роузи talkSPORT. — Он занимался дзюдо, а также самбо — это, по сути, русское дзюдо. Должна признаться, что его бой против Мирко Крокопа — мой любимый поединок в ММА всех времен».

Емельяненко победил Мирко Филиповича (38-11) единогласным решением судей. Бой состоялся в 2005 году на Pride Final Conflict.