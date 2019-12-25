Американский портал поставил Хабиба на 2-е место в рейтинге лучших бойцов 10-летия

Популярный американский портал MMA Fighting поставил чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова на второе место в рейтинге лучших бойцов десятилетия. Возглавил рейтинг чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93,0 кг) американец Джон Джонс. На третьем месте еще один представитель США — бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом (свыше 93,0 кг) весах Даниэль Кормье.

Топ-10:

1. Джон Джонс (США), полутяжелый вес. 16 побед, 0 поражений с 2010 года. 1 бой признан несостоявшимся.

2. Хабиб Нурмагомедов (Россия), легкий вес. 21 победа, 0 поражений.

3. Даниэль Кормье (США), полутяжулый и тяжелый веса. 21 победа, 2 поражения. 1 бой признан несостоявшимся.

4. Деметриус Джонсон (США), наилегчайший вес. 22 победы, 3 поражения, 1 ничья.

5. Конор Макгрегор (Ирландия), полулегкий, легкий и полусредний веса. 18 побед, 3 поражения.

6. Жорж Сен-Пьер (Канада), полусредний и средний веса. 7 побед, 0 поражений.

7. Стипе Миочич (США), тяжелый вес. 19 побед, 3 поражения.

8. Генри Сехудо (США), наилегчайший и легчайший веса. 15 побед, 2 поражения.

9. Кристиану «Сайборг» Жустино (Бразилия), женский полулегкий вес. 13 побед, 1 поражение. 1 бой признан несостоявшимся.

10. Тони Фергюсон (США), легкий вес. 17 побед, 1 поражение.