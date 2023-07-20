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Сегодня, 14:07

Александр Шлеменко: «Лахма — человек разбалованный, воспитанный неправильно»

Руслан Минаев
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Российский боец Александр Шлеменко (61-15) поделился мнением о стримере Камиле «Лахме» Аллахвердиеве, который в 2016 году совершил нападение на Расула Мирзаева (18-4), а недавно вступил в конфликт с главой лиги AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым.

«Я узнал об этом человеке ровно два дня назад, а может быть, и три. Знаешь, как узнал? Я просто подписан на Александра Лютикова, просто прочитал его пост про этого человека, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Кто это такой? Вообще впервые увидел. Ну и все. Вот мои знания о нем закончились. А еще вчера я посмотрел, как он разговаривал с Камилом [Гаджиевым].

Какие впечатления остались от разговора? Да никаких. Ну, просто, знаешь, человек разбалованный, воспитанный неправильно, общается непонятно как, применяющий нецензурные слова на взрослого человека, который ему пытается что-то объяснить. Это же неуважение старших в первую очередь. Неуважение старших к чему приводит? Он тоже когда-то станет старшим, но он не станет никогда старшим, не станет уважаемым. Почему? Потому что сам так ведет себя. Вот и все".

Шлеменко следующий бой проведет 21 июля против Алекса Оливейры (25-14) на турнире SFC в Омске.

Александр Шлеменко
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